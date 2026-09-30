«Плохо сало нарезала»: пенсионер получил 8 лет строгого режима за убийство жены

Установлено, что в мае текущего года 71-летний мужчина в ходе совместного распития спиртного со своей 68-летней супругой нанес женщине не менее 6 ударов в шею ножом. Причиной убийства стало его недовольство процессом нарезания супругой сала.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Задержанный полностью признал вину в совершении преступления. Супруги прожили в браке около 50 лет.

Павлоградский районный суд Омской области назначил местному жителю наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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