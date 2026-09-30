Загруженность дорог Подмосковья вечером достигла 4 баллов

сегодня в 18:58

Загруженность дорог Подмосковья вечером в среду, 30 сентября, составила 4 балла, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вечером 30 сентября движение затруднено на центральных дорогах окружных центров, Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Носовихинском, Симферопольском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском и Пятницком шоссе. Затруднения также наблюдаются на отдельных участках ЦКАД и А-107.

Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию, быть внимательными на дорогах и аккуратными при парковке.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья размещается в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.