Собрано вручную: Катю Кищук возмутил рюкзак французского бренда в виде ее головы

Рюкзак выполнен в виде реалистичной головы артистки, из которой свисают прозрачные трубки. К нему прикреплены наплечные ремни.

«Материалы: силикон, краска, кожа, пластик. Каждая деталь — часть большой работы. Собрано вручную», — прорекламировали изделие создатели.

Дизайнеры компании указали певицу в качестве соавтора рюкзака, но она опровергла их слова. К тому же сказала, что не давала разрешения на использование ее образа, никакой коллаборации нет.

«Это однозначное „нет“», — написала Кищук в аккаунте французского бренда.

Многие пользователи подчеркнули, что рюкзак их ужаснул. Так, они писали: «Хватит, пожалуйста!», «О боже, это так ужасно! Вы считаете, что рюкзак в форме головы красивой девушки — это красиво и модно?», «За это вас точно засудят».

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