Собрано вручную: Катю Кищук возмутил рюкзак французского бренда в виде ее головы
Экс-солистку группы Serebro Катю Кищук возмутил рюкзак французского бренда L’ABBEYE в виде ее головы, сообщает Voice.
Рюкзак выполнен в виде реалистичной головы артистки, из которой свисают прозрачные трубки. К нему прикреплены наплечные ремни.
«Материалы: силикон, краска, кожа, пластик. Каждая деталь — часть большой работы. Собрано вручную», — прорекламировали изделие создатели.
Дизайнеры компании указали певицу в качестве соавтора рюкзака, но она опровергла их слова. К тому же сказала, что не давала разрешения на использование ее образа, никакой коллаборации нет.
«Это однозначное „нет“», — написала Кищук в аккаунте французского бренда.
Многие пользователи подчеркнули, что рюкзак их ужаснул. Так, они писали: «Хватит, пожалуйста!», «О боже, это так ужасно! Вы считаете, что рюкзак в форме головы красивой девушки — это красиво и модно?», «За это вас точно засудят».
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