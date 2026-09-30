«Вот это поворот!» «Ванюшкины сладости» ответили на иск от беременной

Компания «Ванюшкины сладости» ответила на иск от беременной жительницы Санкт-Петербурга и предложила решить ситуацию мирно. К родам Светланы приготовили сладкий подарок, хотя она и не планировала называть малыша Иваном.

История с акцией от фабрики получила неожиданное продолжение. Суть заключалась в том, что в честь 20-летия компании семьи, в которых родится Иван или Иванна, получат по 10 кг сладостей.

Однако петербурженка возмутилась акцией и призвала ее отменить из-за дискриминации, ведь все дети достойны сладкого подарка. На этом Светлана не остановилась и подала иск на 1 млн рублей.

«Такого поворота мы точно не ожидали. Мы никого не хотели обидеть или поставить в неравное положение. Нам хотелось придумать теплую семейную историю к нашему юбилею. И все-таки мы хотим попробовать решить эту ситуацию мирно. Поэтому постараемся связаться со Светланой лично», — заявил владелец фабрики.

После родов женщина получит сладости, даже если ее ребенка будут звать по-другому. Петербурженку попросили связаться с компанией. Владелец же объяснил, что акция связана с именем его отца, которое уже 20 лет живет в названии фабрики. Для семьи это была акция с доброй историей.

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