Операторы БПЛА поддерживают штурмовиков при выполнении боевых задач в зоне СВО

В ходе боев за населенный пункт Хижняково в Харьковской области штурмовики 344-го мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии действовали под чутким контролем и поддержкой операторов БПЛА, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Мы выявили опорники противника, работали по ним, чтобы нашим штурмовикам было легче пройти. Заводили их под „птичками“, всяко помогали. Били ТМками врага, очень хорошо разбили опорник и зашли спокойно, дозачистили весь населенный пункт. Были и разведчики, и „Баба-Яга“ противника, — все сбивалось нашими „птичками“. Союзники помогали, ПВОшники работали хорошо. Наши „глазки“ постоянно наблюдают, также командир все передвижения наших подразделений видит, управляет ими», — рассказал командир взвода беспилотных систем.

О службе на СВО

В настоящее время труд военнослужащих достойно оплачивается: единовременная выплата при заключении контракта в Подмосковье составляет 3 млн рублей, а ежемесячная зарплата начинается от 200 тысяч рублей.

Предусмотрена стопроцентная компенсация военной пенсии, а также выплаты за получение государственных и ведомственных наград. За первый год службы при подписании контракта в подмосковной Балашихе военные в общей сложности получают от 5,5 млн рублей.

Пункт отбора в Балашихе

В настоящее время на территории подмосковной Балашихи работает единый центр, где кандидаты на службу по контракту проходят первичный отбор, затем проходят медобследование, первые курсы боевой подготовки и там же оформляют все необходимые документы.

Территориально пункт отбора находится на Восточном шоссе во владении 2, а обратиться в него могут граждане со всех российских субъектов.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона 117.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.

Узнать подробности можно по телефону: +7 495 990-90-90, на официальном сайте или в Telegram-боте.

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