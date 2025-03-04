Воробьев: безусловный приоритет в работе — благополучие и защита интересов людей

На расширенном совещании Мособлсуда в Красногорске обсудили защиту интересов жителей и цифровизацию судебной системы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что безусловный приоритет в работе, в том числе судебной системы, — благополучие и защита интересов людей, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

«Основа идеологии президента — это социальная защита населения, тем более сейчас, когда очень большая работа ведется по линии СВО — помощь семьям, льготы, выплаты, различные вопросы, которые не всегда возможно прописать в законах и указах. Вместе мы должны их рассматривать и стараться решать. Нам довелось управлять очень большой, важной территорией, которая растет. Поэтому работа всех ведомств должна быть согласована, необходимо взаимопонимание и четкое представление о том, что происходит «на земле»», — рассказал Воробьев.

В прошлом году мировые и федеральные судьи Подмосковья рассмотрели более 2 млн дел. Из них 1 млн 339 тыс. - гражданских, 377 тыс. - административных, около 34 тыс. - уголовных и 313 тыс. дел - об административных правонарушениях, отметил губернатор.

По словам председателя Московского областного суда Алексея Харламова, подобного результата удалось добиться с помощью слаженной работы огромной команды. В нее входят тысячи мировых, федеральных судей, около трех тыс. гражданских служащих и множество коллективов управления с высокой квалификацией.

Харламов добавил, что с благодарностью отмечает труд всех членов судебного сообщества Подмосковья, губернатора Воробьева и всех пришедших на совещание руководителей органов и служб за помощь в обеспечении системы качественного и оперативного установления правосудия в регионе.

Цифровизация судов Московской области

В судах Подмосковья активно проводится цифровизация процессов. В данный момент исполнительные документы между различными ведомствами (ежегодно около 300 тыс.), судебные уведомления (каждый год около 10 тыс.) отправляются в электронном формате. Также для распознавания текста, подготовки проектов судебных приказов и оформления судебных дел применяется искусственный интеллект.

«Тема трансформации, поиска умных решений, которые позволяют больше времени уделять рассмотрению того или иного дела, очень важна», — сказал Воробьев.

По словам губернатора, необходимо использовать современные способы совместной работы. Все документы необходимо максимально трансформировать в цифровой формат. Президент России Владимир Путин высказался за такую инициативу. Теперь практика использования электронных документов становится заметнее.

Некоторые типовые документы по-прежнему заполняют работники. Эту важную, но рутинную работу хотят поручить выполнять искусственному интеллекту, сказал губернатор Московской области.

Госдума рассматривает предложенный Подмосковьем законопроект, в рамках которого предлагается взыскивать долги по налогам физических лиц и коммунальным платежам во внесудебном порядке. Если инициативу поддержат депутаты, то нагрузка на мировых судей уменьшится в среднем на 40-45%.

Обновление материально-технической базы судов

В рамках совещания рассматривали вопрос обновления материально-технической базы судов. Председатель Мособлсуда Харламов отметил, что в последние шесть лет руководство органа государственной власти вместе с судебным департаментом, управлением мировых судей региона при поддержке губернатора Воробьева успешно справлялись с ремонтом и возведением зданий судов, обустраивали их.

В 2024 и 2025 годах за счет бюджета Подмосковья сделали капитальные ремонты, а по сути, были возведены здания трех судов — Пушкинского, Химкинского и Красногорского. В 2025 году будет построено здание Дмитровского городского суда, проведут реконструкцию Воскресенского суда.

Также ожидается капитальный ремонт Пушкинского городского суда. Еще будет обсуждаться начало возведения зданий Мытищинского и Люберецкого судов.