Воробьев поблагодарил Львову-Белову за внимание к приемным семьям Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марию Львова-Белову за ее деятельность и внимание к Подмосковью.

В четверг Воробьев открыл форум приемных семей Подмосковья. Мероприятие проходит в Красногорске.

«Спасибо вам, Мария Алексеевна. Всю свою деятельность вы посвятили детям, и особое внимание уделяете Подмосковью для того, чтобы учесть разные нюансы регулирования, все то, что позволяет нам быть уверенными, что наше движение по приемным семьям, по опеке, делает детей счастливыми», — сказал губернатор.

Ранее Воробьев назвал данный форум очень важным событием. Он поблагодарил всех, кто сопровождает этот чувствительный и важный процесс — устройство детей в приемные семьи.

