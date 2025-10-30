Воробьев открыл Форум приемных семей Подмосковья в Красногорске
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в четверг, 30 октября, открыл Форум приемных семей Подмосковья.
Мероприятие проходит в Красногорске.
«Для нас это очень важное событие, традиционно мы собираемся, чтобы поблагодарить всех присутствующих здесь. Всех тех, кто сопровождает этот чувствительный и очень важный процесс. Мне очень приятно, что делаем одно большое дело и дополняем друг друга», — сказал Воробьев на открытии форума.
Ранее Воробьев отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.
«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.