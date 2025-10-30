Воробьев открыл Форум приемных семей Подмосковья в Красногорске

Мероприятие проходит в Красногорске.

«Для нас это очень важное событие, традиционно мы собираемся, чтобы поблагодарить всех присутствующих здесь. Всех тех, кто сопровождает этот чувствительный и очень важный процесс. Мне очень приятно, что делаем одно большое дело и дополняем друг друга», — сказал Воробьев на открытии форума.

Ранее Воробьев отметил, что в Подмосковье очень востребована действующая школа для будущих приемных родителей.

«Дети-сироты. Я об этом говорю, пожалуй, каждый год, потому что для всех это чувствительная тема. И еще раз повторяю, что детских домов, у нас их было 44, у нас нет», — сказал губернатор.