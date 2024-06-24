Воробьев поблагодарил глав округов, которые проводят выездные администрации

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

Прежде всего это относится к главам, которые успешно, регулярно, добросовестно проводят выездные администрации по самым актуальным вопросам.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Ранее министерство территориальной политики Подмосковья сообщало, что продолжает развивать проект эффективного неформального выездного формата встречи представителей власти и жителей. Недавно в формат включили присутствие региональных властей в точках, где необходимо решить более сложные вопросы, а с наступлением теплого времени года встречи переехали из помещений в общественные пространства — парки, набережные, скверы. Теперь можно погулять с семьей, поучаствовать в интересных активностях и заодно решить наболевшие вопросы — без записи, дальней дороги и неудобств.