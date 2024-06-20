Пообщаться с представителями власти летом можно в скверах и парках Подмосковья

Министерство территориальной политики продолжает развивать проект эффективного неформального выездного формата встречи представителей власти и жителей. Недавно в формат включили присутствие региональных властей в точках, где необходимо решить более сложные вопросы, а с наступлением теплого времени года встречи переехали из помещений в общественные пространства — парки, набережные, скверы, сообщает пресс-служба ведомства.

Теперь можно погулять с семьей, поучаствовать в интересных активностях и заодно решить наболевшие вопросы — без записи, дальней дороги и неудобств.

В Люберцах традиционную выездную администрацию в сквере у памятника МиГ-29 совместили с праздником двора и Днем соседей. На каждой выездной администрации у жителей есть возможность оставить свое мнение о мероприятии и конструктивные предложения. По новому формату жители Люберец оставили положительную обратную связь, поэтому администрация решила взять на вооружение встречи на свежем воздухе.

В этот раз люберчан традиционно волновали вопросы благоустройства, текущего содержания, реконструкции Октябрьского проспекта, капитального ремонта социальных объектов, организации дорожного движения и другие.

Важно, что на основную массу обращений главе и его заместителям, депутатскому корпусу и структурным подразделениям удалось ответить сразу на месте. Другие вопросы внесли в протокол, чтобы решить в ближайшее время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.