Воробьев назвал Краснознаменск уютным после посещения обновленной площади Ленина

21 ноября губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что посетил обновленную площадь Ленина в Краснознаменске и отметил, что небольшой городской округ стал еще уютнее.

«Краснознаменск — небольшой округ, но очень уютный, стараемся эту атмосферу сохранить и приумножить. За последние 5 лет мы привели в порядок Голубиную площадь, зону отдыха у „старого озера“ рядом с площадью Ленина, по президентскому нацпроекту „Жилье и городская среда“ благоустроили „Беличий парк“», — рассказал Воробьев в своем Telegram-канале.

Губернатор Подмосковья подчеркнул, что площадь Ленина в округе решили отремонтировать по просьбе местных жителей. Когда горожане обратились к власти с просьбой благоустроить центр города, решение было принято незамедлительно.

При этом на проделанной работе власти не планируют останавливаться. По словам Воробьева, уже в 2026 году в Краснознаменске появится еще один обновленный объект — Комсомольский бульвар.