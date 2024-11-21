Воробьев оценил качество благоустройства площади Ленина в Краснознаменске

В подмосковном Краснознаменске завершились работы по благоустройству площади Ленина, губернатор региона Андрей Воробьев лично посетил объект и оценил качество ремонта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Ремонт площади Ленина — это не единственное обновление, которое случилось в городском округе. В 2026 году в Краснознаменске планируют отремонтировать Комсомольский бульвар.

«Знаю, что жители Краснознаменска давно мечтали преобразовать главную площадь города и территорию городского пруда около нее. Три года назад по президентскому проекту мы привели в порядок зону отдыха у „старого озера“», — заявил Воробьев.

Он напомнил, что прошлой осенью на встрече с активистами и главами ЗАТО председатель Краснознаменского отделения «Боевого братства» Александр Исаев обозначил необходимость приведения в порядок и самой площади Ленина.

«Нам удалось приступить к работам в этом году — сейчас они уже завершены. Сделали все так, чтобы было комфортно, интересно, чтобы можно было погулять здесь с детьми. Постепенно приводим в порядок и другие общественные пространства — в 2026 году обновим Комсомольский бульвар», — отметил Воробьев.

Площадь Ленина преобразилась благодаря масштабному обновлению. Теперь здесь можно не только полюбоваться светящейся инсталляцией с именем города, но и отдохнуть на комфортных диванах-скамейках. Между проезжей частью и пешеходной зоной создали обширный зеленый барьер из деревьев и кустарников, защищающий от городского шума. Особое внимание уделили модернизации — заменили тротуарное покрытие, обновили систему освещения и установили современные навигационные указатели. Важным элементом обновленного пространства стала и доска почета, украсившая площадь.

Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева Фото - © Екатерина Агеева

«Я живу в Краснознаменске с 2000 года, застала площадь еще до реконструкции. И плитка, конечно, нуждалась в обновлении — особенно вечерами нужно было внимательно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. А сейчас все и красиво, и безопасно — очень нравится», — поделилась местная жительница Татьяна Посажельникова.

Горожанка отметила, как хорошо специалисты обновили «Беличий парк». Раньше там была заброшенная территория, а сейчас — и площадки, и концертная зона, и аттракционы, и зимние развлечения организовывают.

В прошлом году территория, где обитает множество рыжих пушистых зверьков, превратилась в современное место отдыха. Масштабное преображение парка площадью около 10 га стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Именно присутствие белок определило название этой зоны отдыха.

Комплексное благоустройство включило создание различных функциональных зон: появились места для занятий спортом с тренажерами, безопасная детская игровая зона с резиновым покрытием и горкой, специальная площадка для четвероногих питомцев. Особым украшением парка стал амфитеатр с подиумом для выступлений, а новые зеленые насаждения добавили пространству уюта и свежести.