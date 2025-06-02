«Считаю важным об этом сказать, как и еще раз сделать акцент на следующем. Я уже говорил, что доступная среда — она важна и для детей, и для колясок, и для чемодана. Но сейчас еще раз хочу сделать акцент, что все, что связано с доступной средой, <…> мы должны убедиться, что эта программа у нас реализуется», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он добавил, что важно точечно реагировать на обращения граждан и следить за тем, чтобы программа планомерно осуществлялась.

Ранее Воробьев подчеркнул, что реабилитационные центры в Сергиевом Посаде и «Ясенки» оборудованы самой современной инфраструктурой.