Воробьев: в подмосковных центрах реабилитации самая современная инфраструктура

Он напомнил, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел совет по спорту, в том числе адаптивному. Речь шла о большой программе вовлеченности всех, кто получил травмы, ранения, — о возможности заниматься спортом.

«Вы знаете, что у нас запущены два реабилитационных центра. Ну, третий — в Коломне. Он тоже важный, безусловно. Но и в Сергиевом Посаде, и в „Ясенках“ у нас создана самая современная инфраструктура. Мы запустили — это даже не бассейн, это комплекс реабилитации на воде», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Ранее губернатор доложил президенту, что в Подмосковье работает 122 спортивных объекта, которые адаптированы для маломобильных групп населения. В это число входят в том числе спортивные школы, клубы и Областной паралимпийский центр, и специализированные адаптивные школы.