Воробьев: в подмосковных центрах реабилитации самая современная инфраструктура
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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что реабилитационные центры в Сергиевом Посаде и «Ясенки» оборудованы самой современной инфраструктурой.
Он напомнил, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин провел совет по спорту, в том числе адаптивному. Речь шла о большой программе вовлеченности всех, кто получил травмы, ранения, — о возможности заниматься спортом.
«Вы знаете, что у нас запущены два реабилитационных центра. Ну, третий — в Коломне. Он тоже важный, безусловно. Но и в Сергиевом Посаде, и в „Ясенках“ у нас создана самая современная инфраструктура. Мы запустили — это даже не бассейн, это комплекс реабилитации на воде», — сказал Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.
Ранее губернатор доложил президенту, что в Подмосковье работает 122 спортивных объекта, которые адаптированы для маломобильных групп населения. В это число входят в том числе спортивные школы, клубы и Областной паралимпийский центр, и специализированные адаптивные школы.