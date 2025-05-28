Воробьев доложил Путину о развитии адаптивного спорта в Подмосковье

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по развитию физической культуры и спорта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в Telegram-канале сообщил, что доложил главе государства о проделанной работе в этой сфере в регионе.

Воробьев отметил, что на сегодняшний день в Подмосковье работает 122 спортивных объекта, которые адаптированы для маломобильных групп населения. В это число входят в том числе спортивные школы, клубы и Областной паралимпийский центр и специализированные адаптивные школы.

Специалисты создали пространство, где спортсмены с нарушениями слуха, с интеллектуальными нарушениями, незрячие люди, с поражением опорно-двигательного аппарата и церебральным параличом могут заниматься пятью видами спорта. Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья понимают, насколько это важная тема и как необходимо создавать безбарьерную среду в области.

«Отдельное внимание мы уделяем ветеранам СВО. По просьбе бойцов на днях открыли бассейн в нашем Центре реабилитации „Ясенки“. Теперь парни могут заниматься лечебным плаванием и гидрореабилитацией. Такие тренировки очень важны во время восстановления и подготовки к протезированию. Закупили в Центр современные тренажеры, чтобы хорошо прорабатывать мышцы плечевого пояса, таза, ног, укреплять вестибулярный аппарат и восстанавливать коленные суставы», — доложил Путину Воробьев.

В Подмосковье уже есть сборная ветеранов СВО, которая создана на базе регионального отделения Госфонда «Защитники Отечества». Спортсмены принимают участие в летних и зимних видах спорта, получают высокие награды. В ближайшем будущем власти будут прорабатывать вопросы организации трансфера до мест соревнований для спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.

«Сказать, что есть везде социальное такси, это было бы перебором. Этого нет. Мы обязательно посмотрим. В случае если такая потребность есть, мы предусмотрим транспорт, который может ребят доставлять. То есть соревнования, да, организованы. А вот если человек испытывает сложности в прибытии на спортивный объект, здесь или доступная среда должна быть, или, соответственно, то самое социальное такси, социальный транспорт. Мы этому также будем уделять внимание», — заявил Воробьев.