Воробьев напомнил о приоритетности 19 национальных целей на 2026 год

Реализация национальных целей, определенных президентом России, остается ключевым ориентиром для всех уровней власти в 2026 году, подчеркнул губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Глава региона обратил внимание, что, по сути, 2026 год — это новая страница. Критически важными для Московской области остаются национальные цели, которые определил президент России Владимир Путин.

«Это 19 национальных проектов. Каждый отраслевик, каждый — и на земле, и в региональной, и в федеральной власти — понимает и разделяет эти приоритеты, потому что они сформированы исключительно на запросе наших жителей», — подчеркнул Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Также губернатор отметил факт снижения числа аварий в ЖКХ, а также общего числа жалоб на работу всей системы. Воробьев подчеркнул, что на 2026 год у властей намечена серьезная программа по улучшению ее работы.

