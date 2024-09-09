Воробьев: мы регулярно отправляем на передовую технику и оборудование для бойцов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион регулярно отправляет на передовую технику и оборудование для бойцов.

В понедельник губернатор приехал в пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе. Воробьев отметил, что власти Подмосковья регулярно помогают бойцам с экипировкой и оборудованием.

На данный момент уже подготовлена новая партия — мотовездеходы, УАЗики, надувные лодки с мотором, антидроновые ружья, система РЭБ, подавляющая частоты GPS. Совсем скоро ее отправят на передовую.

«Пункт отбора также тесно сотрудничает с отрядом БОБР, который готовит специалистов и операторов БПЛА. Подразделению мы ежемесячно передаем от 100 до 200 FPV-дронов», — добавил Воробьев в своем Telegram-канале.

Кроме того, подготовлены системы управления FPV-дронами с виртуальными очками, пультами, джойстиками и наземными станциями управления дронами. Благодаря оборудованию оператор может управлять системой вне поля боя.

На передовую отправят и высокотехнологичные квадрокоптеры «Мавик», которые могут сбрасывать боеприпасы с высокой точностью, и «Матрис», способные подниматься на большую высоту и корректировать огонь артиллерии.