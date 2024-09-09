Андрей Воробьев приехал в пункт отбора на военную службу по контракту в Балашихе

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев побывал в пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе, который был открыт в мае 2023 года.

Здесь был создан многофункциональный центр с полным комплексом услуг, где можно в формате «одного окна» оформить документы и банковскую карту, получить консультацию юриста и ответы на все вопросы.

«Напомню, что каждому, кто решил заключить контракт, положена единовременная выплата. 1 905 000 р. получат те контрактники, которые будут зачислены в 1-ю танковую армию или другие специальные военные части», — отметил губернатор в своем Telegram-канале.

Воробьев отметил, что власти Подмосковья находятся в постоянном контакте с командирами, а также помогают бойцам с экипировкой и оборудованием. По словам губернатора, сейчас они нуждаются в беспилотниках, РЭБ, транспорте.

«Все это стараемся как можно скорее передавать бойцам, а еще закупать оборудование для учебных центров, обустраивать площадки для ПВО и все, что нужно бойцам в быту», — добавил Воробьев.

Он добавил, что каждый, кто хочет заключить контракт, может оставить заявку на сайте контрактмо.рф или позвонить по номеру горячей линии +7 (495) 990-77-77.