Воробьев главе Серпухова: никому не нужно, чтобы в центре было много ларьков

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках рабочей встречи с главой городского округа Серпухов Алексеем Шимко обсудил вопросы ликвидации объектов нестационарной торговли, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

«Как ведется работа по ликвидации объектов нестационарной торговли, замечают ли ее жители, поддерживают ли? Ведь абсолютно никому не нужно, чтобы в центральной части города было большое количество ларьков, киосков и так далее», — обратился к главе Воробьев.

Шимко, отвечая на вопрос губернатора Подмосковья, отметил, что в этом году в Серпухове планируют ликвидировать 115 объектов нестационарной торговли.

«Сейчас уже выполнили работы по 67 НТО. Стараемся благоустраивать территории — места сноса», — уточнил глава округа.

По его словам, также власти муниципалитета работают с внешним видом города, в частности, с торговыми площадями, сетевыми магазинами, особенно в центральной исторической части.

Ранее Воробьев подчеркнул, что для жителей очень важно благоустройство.

«Вы уже 6 месяцев возглавляете городской округ. Очень надеюсь, что регулярные встречи, обсуждения, ваша вовлеченность в жизнь муниципалитета заметны. Прошу вас продолжать в том же духе», — сказал губернатор, обращаясь к главе.