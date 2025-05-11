Воробьев: четыре школьника из Подмосковья взяли награды на Азиатской олимпиаде

В Саудовской Аравии состоялась международная Азиатская олимпиада по физике, в которой участвовали семь россиян, четверо из которых живут и учатся в подмосковном Долгопрудном. Один из школьников взял первое место, а трое других разделили вторую строчку, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Школьники из Подмосковья — победители и призеры международной Азиатской олимпиады по физике, которая проходит в Саудовской Аравии! За победу боролись более 220 человек из 30 стран мира. Россию представляли семь ребят, четверо из которых — 11-классники Физтех-лицея им. П. Л. Капицы в Долгопрудном», — сообщил Воробьев.

Глава региона поздравил Ивана Лукина, который занял первое место. Также теплые слова от Воробьева прозвучали в адрес Михаила Аронова, Павла Руковчука и Дениса Романова, которые заняли второе место и стали призерами олимпиады.

Губернатор отметил, что успехами школьников гордятся не только их близкие, друзья и родственники, но и все жители Подмосковья.

Это не первый случай, когда подмосковные школьники берут призовые места на международной Азиатской олимпиаде по физике. Летом 2024 года с «золотом» домой вернулись трое старшеклассников.