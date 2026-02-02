Вопросы капремонта и расселения из аварийного жилья разобрали в Павловском Посаде

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов сегодня, 2 февраля, провел личный прием жителей в приемной Единой России. Каждое обращение — это конкретная жизненная ситуация, где важно не «выслушать», а разобраться в сути и довести до результата, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Ко мне обратился участник специальной военной операции Владимир с вопросами по его дому: необходим капитальный ремонт, а также требуется закрыть чердачное помещение от птиц — чтобы прекратить засорение, шум и риски для санитарного состояния. Поручил профильным службам совместно с управляющей организацией оперативно выйти на место, оценить объем работ и предложить техническое решение по чердаку, а по капремонту — уточнить сроки и порядок включения работ, подготовить разъяснения по дальнейшим шагам», — сказал Денис Олегович.

Также на приеме поднимались вопросы расселения из ветхого и аварийного жилья и признания домов аварийными. Это тема, которая напрямую влияет на безопасность людей. Денис Семенов дал поручения по организации обследований, подготовке необходимых заключений и сопровождению жителей по документам: важно, чтобы каждый понимал процедуру, сроки и куда обращаться на каждом этапе.

Все обращения взяты на контроль. По каждому заявителю будет обратная связь после отработки поручений.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.