Вопрос газовой безопасности обсудили на оперативном совещании в Долгопрудном

Во вторник в администрации Долгопрудного состоялось оперативное совещание профильных служб. Провел его глава округа Олег Сотник. На повестке несколько вопросов, среди которых два основных. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Первая тема — безопасность газоснабжения многоквартирных домов (МКД).

В Долгопрудном 68% жилого фонда (337 из 497 МКД) подключено к газу. Проводится поэтапный ремонт системы газоснабжения, а также плановое техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Однако, в округе в последние месяцы наблюдается увеличение числа случаев приостановки подачи газа в жилые дома. Основные причины — нарушение обеспечения безопасности (закрытые дымоходы, ненормативные подключения), отказ в допуске в квартиры, снижение давления в системе, которое определяется как утечка газа.

«Требую, чтобы все службы, ответственные за поставку ресурса, техобслуживание систем газоснабжение должным образом обеспечивали бесперебойное газоснабжение МКД, всех потребителей согласно всем обязательствам и полномочиям», — сказал глава округа.

Также был заслушан доклад о работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Долгопрудном.

На территории города (по данным статистики) проживают 24 882 несовершеннолетних. Детьми, попавшим в трудные жизненные ситуации, занимается Комиссия по делам несовершеннолетних. В связи с законодательными изменениями данную структуру ждет преобразование. Но, как было отмечено на совещании, работа по защите прав детей, предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений среди несовершеннолетних, будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что с 2020 года количество нуждающихся в газе жителей региона сократилось в четыре раза. На карте остается все меньше негазифицированных точек.

«Мы активно реализуем президентскую программу, которая позволила уже обеспечить перемены для более 320 тысяч жителей. У нас самый большой объем в стране. Продолжаем и нашу областную программу газификации. Задача — вести эту важную работу с таким же качеством, темпами, удобными сервисами для людей. По решению президента год назад эта программа стала распространяться и на СНТ — к 2030-му нам предстоит газифицировать почти 1 000 садовых товариществ. И первые 70 планируем в текущем году. Для жителей это очень важно, многие хотят находиться на дачах круглый год, а для этого нужен комфорт — с газом совсем другая жизнь», — рассказал Воробьев.