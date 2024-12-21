«Воняет жутко»: пассажиры задержанного рейса в Египет жалуются на отель в Химках

Пассажиры задержанного более чем на сутки рейса Москва — Шарм-эш-Шейх пожаловались на условия в отеле, в который их заселили до вылета в Египет из аэропорта Шереметьево, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Пассажиров рейса UJ 614 авиакомпании Al Masria заселили в отеле «Городок» в городском округе Химки, однако люди сразу начали жаловаться на условия. По их словам, в номерах грязно, сломаны кровати и стоит неприятный запах.

«Сказали, что приличный отель. Под кроватью грязь, белье желтое, стены как после бомбежки. На окнах нет штор, общий грязный санузел. Стоит жуткая вонь», — пожаловался один из пассажиров.

В Росавиации отметили, что все пассажиры смогут продлить свое пребывание в гостиницах Шарм-эль-Шейха и Москвы за счет авиакомпании. Кроме того, им будут предоставлены различные виды компенсаций.

По данным аэропорта Шереметьево, из 220 пассажиров задержанного рейса покинули воздушную гавань 125 человек. Еще 95 пассажиров были размещены в гостиницах и бизнес-залах Терминала С.

Ранее разгневанные пассажиры задержанного рейса устроили потасовку в аэропорту Шереметьево. Правоохранительные органы задержали нескольких человек.