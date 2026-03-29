Вонь стоит нереальная: рыба массово погибает под Волгоградом

В реке под Волгоградом зафиксировали массовый мор рыбы

Люди публикуют тревожные снимки с водоема. В кадре показано, как десятки особей рыб лежат вдоль берега кверху брюхом и не подают признаков жизни.

Фотографии были сделаны в районе Заречного парка. По словам жителей, от трупов рыб исходит сильный неприятный запах.

«Снова экологическая катастрофа на Арчеде. Вот такой ужас творится в нашей реке. Рыба вся кверху брюхом. Вонь нереальная» — сказал один из местных жителей.

При этом в Нижневолжском управлении Росприроднадзора отметили, что на данный момент жалоб от жителей им не поступало.

Между тем в Дагестане закрыли около 70% пляжей из-за загрязнения Каспийского моря. Тем временем местные жители после наводнения находят на береговой линии множество трупов тюленей и птиц.

