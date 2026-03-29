Мертвые тюлени и птицы разбросаны по пляжам Дагестана из-за наводнения

В Дагестане закрыли около 70% пляжей из-за загрязнения Каспийского моря. Тем временем местные жители находят на береговой линии множество трупов тюленей и птиц, сообщает Mash .

Предварительно, животные начали массово погибать из-за слива городской канализации в воду. Местные жители сообщают, что проблема все еще не решена, хотя они не раз сообщали о ней властям.

Специалисты взяли пробы из моря. В Махачкале они полностью не соответствуют требованиям, в Каспийске — 37,5%; в Дербенте — 11,1%; в Избербаше — 25%; в Каякентском районе — 40%.

Осенью Роспотребнадзор уже выдавал администрации Махачкалы предостережение по поводу несоответствия гигиенических норм. Но жители сообщают, что очистка все равно идет слишком медленно.

Дагестан переживает один из сильнейших ливней за последние годы. В ряде районов республики количество выпавших осадков превысило отметку в 50 миллиметров. Проливные дожди вызвали масштабные наводнения и серьезные перебои в работе коммунальной инфраструктуры.

