Волонтеры пробуют всякие дозировки: спасенные от мазута птицы «лечатся» водкой

Спасенных от мазута птиц в Крыму отпаивают водкой для снижения стресса

Волонтеры, работающие в крымском сафари-парке «Тайган», в качестве метода борьбы со стрессом отпаивают отмытых от мазута птиц водкой, сообщает «Подъем» .

Кроме того, по словам добровольцев, спиртное помогает обеззаразить у пернатых пораженные участки кишечника. Спасенные в Черном море птицы страдают от интоксикации.

При этом пользователи в чатах возмутились таким неординарным подходом к спасению птиц. Они считают, что алкоголь лишь усугубит состояние организмов, ослабленных отравлением мазутом, а то и вовсе приведет к смерти.

Как пояснил директор парка «Тайган» Олег Зубков, гибели птиц из-за водки не зафиксировано, наоборот, они чувствуют себя хорошо.

«Птицы чувствуют себя хорошо, все замечательно. Это метод волонтеров. Они пробуют там всякие дозировки», — отметил Зубков.

Ранее владелец «Тайгана» рассказывал, что в парке выхаживают более 700 птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов.