Волонтеры Подмосковья помогли расчистить снег у детсада в Долгопрудном

После продолжительных снегопадов игровые площадки и дорожки к детскому саду №11 в Долгопрудном потребовали дополнительной уборки. К расчистке территории присоединились участники движения «Волонтеры Подмосковья», среди которых девятиклассница Таисия Горева и студент МГТУ имени Баумана Тимур Гуламов.

Сотрудники детского сада поблагодарили добровольцев, отметив, что справиться с таким объемом снега силами одного дворника невозможно. Поддержка волонтеров особенно важна в периоды затяжных снегопадов.

Координатор движения Ксения Ульяхина пояснила, что подобные акции регулярно проходят на территории детских садов и школ. Особое внимание уделяется социальным объектам, чтобы обеспечить детям комфортные и безопасные условия на улице. Помощь волонтеров образовательным учреждениям зимой стала доброй традицией и способствует формированию атмосферы взаимовыручки в городе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.