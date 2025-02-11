Волонтеры Можайска продолжают очищать Черноморское побережье от мазута

Недавно можайские волонтеры в составе 6 человек отправились в Краснодарский край для устранения последствий разлива мазута на черноморском побережье. Загрязнение прибрежной зоны и водоема нефтепродуктами может причинить серьезный вред экосистеме региона, а также привести к разрушению местной флоры и фауны. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сейчас волонтеры в Краснодарском крае ликвидируют последствия ЧС.

«Организация всех механизмов тут на высшем уровне. Каждое мероприятие распланировано по времени. Наш день начинается с завтрака, и только после этого мы выезжаем на пляж, там всем выдают необходимые средства индивидуальной защиты, инвентарь и мы приступаем к работе», — рассказывает волонтер из Можайского округа Наталья.

В течение всего рабочего дня для волонтеров организовывается трехразовое бесплатное питание и транспорт до места работы.

Всего в настоящее время в ликвидации последствий разлива мазута с прибрежных зон и спасении пострадавших животных помогают порядка 5 тыс. человек, а также более 600 единиц техники.

Разлив мазута произошел 15 декабря из-за крушения двух танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе. Разлившееся топливо прибило к берегам Крыма и Краснодарского края. В Анапе объявлен режим ЧС.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ждет активной работы комиссии по ликвидации разлива мазута в Черном море. Он также выразил благодарность волонтерам.

Также правительство РФ выделило 1,5 млрд рублей из федерального бюджета на ликвидацию последствий экологической катастрофы, вызванной разливом нефтепродуктов в Керченском проливе. Эти средства будут направлены в бюджет Краснодарского края для проведения комплекса мероприятий, направленных на устранение последствий разлива нефтепродуктов, включая работы по очистке и обеззараживанию загрязненного мазутом песка, а также восстановление прибрежных территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров Подмосковья за помощь в очистке берега Анапы. Он также подчеркнул, что гордится жителями региона.

«Наши волонтеры уже приступили к работе в Едином центре по спасению птиц. <…> Ребята, спасибо за ваше неравнодушие и вклад в спасение экологии! Мы вами гордимся и, пожалуйста, берегите себя», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.