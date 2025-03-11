Волонтеры Ленинского округа оказывают любую помощь пострадавшим от падения БПЛА

Активисты местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» в составе 25 человек незамедлительно отреагировали на падение обломков вражеского БПЛА, которое произошло в Ленинском городском округе и выехали на место событий для оказания всесторонней помощи пострадавшим жителям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Наша главная задача — оказать максимальную поддержку тем, кто в ней сейчас нуждается. В настоящее время совместно с активистами мы оказываем помощь, поддержку и содействие всем пострадавшим в результате массированной атаки беспилотников на жилые дома Ленинского округа в деревне Сапроново, Западный квартал, дом 5 корпус 1 и корпус 2, а также дом 6», — сообщает начальник отдела по работе с молодежью администрации Ленинского городского округа Илья Сенчуров.

В настоящее время волонтеры осуществляют раздачу горячего чая и теплых пледов пострадавшим, обеспечивают наборами сухих пайков. Также оказывается поддержка в сборе данных о кузовных повреждениях автомобилей и пострадавших в многоквартирных домах.

«Сейчас мы будем совершать обход придомовых территорий и выявлять граждан, которые пострадали в ходе данного происшествия и приглашать их в штаб для получения гуманитарной помощи», — добавил Илья Сенчуров.

Во вторник утром ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Москву и Московскую область. В результате погибли три человека. Они были сотрудниками «Мираторга».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что четверо пострадавших остаются в больнице Видного после атаки БПЛА.

«Поручил главам городских округов вместе с фондом капитального ремонта оказать помощь в восстановлении и ремонте жилых помещений», — отметил Воробьев.