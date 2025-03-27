Волонтеров Подмосковья приглашают присоединиться к лагерю для очищения Бугазской косы
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Волонтеры из Московской области могут стать частью команды волонтерского лагеря «За чистую косу» в Анапском районе и принять участие в важной экологической миссии по очистке Бугазской косы от мусора и мазута. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Участие в лагере — это возможность внести реальный вклад в сохранение природы и защитить уникальную экосистему.
Волонтеры будут работать в дружной команде:
- 1 смена — с 10 по 26 апреля.
- 2 смена — с 28 апреля по 10 мая.
Для участников будет организован трансфер из Москвы на автобусе, проживание и питание. Волонтерам также вручат сертификаты и подарки.
В числе задач:
- очищение побережья от мусора экощипцами;
- ликвидация мазутных загрязнений;
- установка природоохранных табличек.
Условия участия:
- возраст 18+;
- время пребывания в лагере — от 7 дней;
- готовность к ежедневному труду.
Зарегистрироваться можно по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.