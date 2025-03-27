Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Волонтеров Подмосковья приглашают присоединиться к лагерю для очищения Бугазской косы

Волонтеры из Московской области могут стать частью команды волонтерского лагеря «За чистую косу» в Анапском районе и принять участие в важной экологической миссии по очистке Бугазской косы от мусора и мазута. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участие в лагере — это возможность внести реальный вклад в сохранение природы и защитить уникальную экосистему.

Волонтеры будут работать в дружной команде:

1 смена — с 10 по 26 апреля.

2 смена — с 28 апреля по 10 мая.

Для участников будет организован трансфер из Москвы на автобусе, проживание и питание. Волонтерам также вручат сертификаты и подарки.

В числе задач:

очищение побережья от мусора экощипцами;

ликвидация мазутных загрязнений;

установка природоохранных табличек.

Условия участия:

возраст 18+;

время пребывания в лагере — от 7 дней;

готовность к ежедневному труду.

Зарегистрироваться можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.