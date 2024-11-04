Волонтер Ашифина раскрыла судьбу не совершавших преступления военнопленных ВСУ

Военнопленных ВСУ, которые не совершали никакие преступления в зоне конфликта, отпускают на свободу в России. Такие случаи происходят все чаще, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина.

Перед тем, как выпустить солдата ВСУ на свободу, его проверяют. Остаться жить в России можно только тем, кто не совершал военные преступления и не наносил вред мирному населению РФ.

При этом, информацию о пленных солдатах, которых отпустили на свободу, не публикуют. Такое решение принято из соображений безопасности.

Ранее Ашифина рассказывала, что множество военнопленных ВСУ отказываются от обмена. Их родственники тоже против, чтобы близких вернули обратно на Украину.