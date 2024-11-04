Множество военнопленных ВСУ хотят остаться в России после обмена

сегодня в 14:22

Военнослужащие ВСУ, которые попали в плен к российским солдатам, массово отказываются от обмена. Они хотят остаться в РФ, рассказала ТАСС волонтер Марина Ашифина.

Родственники украинских военнопленных тоже не хотят, чтобы их родных меняли. Количество солдат, которых освободили, но они пожелали жить в РФ, увеличивается.

Киев, при этом, не приостанавливает перевод пособий военнопленным. Личные данные освобожденных бойцов не публикуются, отметила волонтер.

Ранее сообщалось, что 10 пленным солдатам ВСУ дали разрешение на встречу с родственниками. Она прошла в Донецкой Народной Республике.