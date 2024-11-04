Десяти пленным боевикам ВСУ разрешили встретиться с родственниками в ДНР

В Донецкой Народной Республике украинским военнопленным разрешили встретиться со своими родственниками. Такие мероприятия проводятся часто, рассказала РИА Новости волонтер Марина Ашифина.

Встречи военнопленных ВСУ с родственниками организовывают не только в ДНР, но и в других регионах РФ. На этом мероприятии к 10 украинским солдатам пришли 15 близких людей.

Благодаря таким встречам военнопленные могут пообщаться с родственниками и узнать, как у них дела. В дальнейшем подобные встречи собираются организовывать чаще.

Ранее украинский омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец попросил у российской коллеги Татьяны Москальковой списки военнопленных на обмен.