Волоколамские долголеты подготовили художественно оформленные письма фронтовикам

В волоколамском клубе «Активное долголетие» прошёл мастер-класс «Письмо солдату». Его провела Александра Каширина, руководитель студий декоративно-прикладного искусства Волоколамского центра культуры и творчества «Родники».

Александра обучила долголетов скрапбукингу. Это вид рукоделия, позволяющий создавать уникальные изделия, от изысканных открыток до объёмных фотоальбомов.

Долголеты решили применить новый подход для оформления писем участникам специальной военной операции. Сначала они написали душевные слова бойцам: поблагодарили за тяжёлый ратный труд, выразили восхищение их мужеством, рассказали о жизни в тылу и пожелали воинам скорейшего возвращения с победой.

Затем Александра показала, как правильно сделать «солдатский треугольник» и творчески оформить его: выбрать подходящую бумагу, декоративные элементы, нанести их на лист с текстом и аккуратно сложить.

В результате получились наполненные сердечным теплом небольшие произведения искусства, которые наверняка порадуют защитников. Отправить послания планируется с ближайшей партией гуманитарной помощи.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.