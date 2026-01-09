Володин: с 1 января 2026 года изменились правила учета стажа для родителей

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что с 1 января текущего года в стране вступил в силу закон, который направлен на поддержку семей с детьми.

«Теперь в страховой стаж родителей будут включать периоды ухода за каждым ребенком в возрасте до 1,5 лет — без каких-либо ограничений», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что до этого родителям, которые находятся в декретном отпуске, могли засчитать в общий трудовой стаж не более 6 лет. Этот срок был эквивалентен уходу за четырьмя детьми. Также вступивший в силу закон (ФЗ от 28.11.2025 № 443-ФЗ) регламентирует порядок учета стажа для женщин, родивших двойню, тройню и т. д. Время, проведенное в уходе за каждым ребенком, будет учитываться отдельно и складываться при расчете общего стажа.

По словам спикера Госдумы, подать заявление на перерасчет пенсии можно в клиентских службах Соцфонда или через Госуслуги. Всем, кто выйдет на пенсию после 1 января текущего года, периоды работы будут учтены автоматически.

Володин добавил, что в ноябре 2025 года в России насчитывалось 2,89 млн многодетных семей. За 2 года показатель вырос на 17,4%. Вопросы демографии являются безусловным приоритетом в работе Госдумы.

Ранее стало известно, что с 1 января 2026 года для иноагентов действует ставка НДФЛ в размере 30%. По словам Володина, предатели не должны получать налоговых льгот от государства.

