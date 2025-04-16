Володин: правительство ничего не предложило по защите людей от бродячих собак

Правительство России до сих пор не внесло законодательных инициатив по защите граждан от бродячих собак. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув необходимость срочных мер, сообщает пресс-служба Госдумы.

«Важно, чтобы правительство использовало свое право законодательной инициативы по тем проблемным вопросам, которые волнуют наших граждан», — сказал Володин.

По словам спикера, только за последнюю неделю зафиксировано три случая нападения бродячих собак на детей. Володин отметил, что регионы должны получить необходимые полномочия для решения этой проблемы, а Совету Федерации стоит подготовить свои предложения.

«Правильно искать решение этой проблемы, а не стоять в стороне. Бродячие собаки не должны бегать по детским площадкам, паркам, скверам», — подчеркнул Володин.

18 марта Госдума направила в правительство РФ обращение с просьбой представить свою позицию по вопросам обращения с животными и способам решения существующих проблем.

Ранее в Госдуме во время круглого стола по вопросам законодательства о бездомных животных заявили, что животные — это «вещи, имущество» и у них не может быть прав. Собравшиеся обсуждали вопросы специального реестра для беспризорных собак и их чипирования, а также помощь пострадавшим от их нападения.