Володин: правительство ничего не предложило по защите людей от бродячих собак
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Правительство России до сих пор не внесло законодательных инициатив по защите граждан от бродячих собак. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подчеркнув необходимость срочных мер, сообщает пресс-служба Госдумы.
«Важно, чтобы правительство использовало свое право законодательной инициативы по тем проблемным вопросам, которые волнуют наших граждан», — сказал Володин.
По словам спикера, только за последнюю неделю зафиксировано три случая нападения бродячих собак на детей. Володин отметил, что регионы должны получить необходимые полномочия для решения этой проблемы, а Совету Федерации стоит подготовить свои предложения.
«Правильно искать решение этой проблемы, а не стоять в стороне. Бродячие собаки не должны бегать по детским площадкам, паркам, скверам», — подчеркнул Володин.
18 марта Госдума направила в правительство РФ обращение с просьбой представить свою позицию по вопросам обращения с животными и способам решения существующих проблем.
Ранее в Госдуме во время круглого стола по вопросам законодательства о бездомных животных заявили, что животные — это «вещи, имущество» и у них не может быть прав. Собравшиеся обсуждали вопросы специального реестра для беспризорных собак и их чипирования, а также помощь пострадавшим от их нападения.