«Это чуждо нам»: в Госдуме животных назвали вещами, у которых не может быть прав

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«ОН»: в Госдуме животных назвали вещами, у которых не может быть прав

Животные — это «вещи, имущество» и у них не может быть прав, заявили в Госдуме во время круглого стола по вопросам законодательства о бездомных животных. Собравшиеся обсуждали вопросы специального реестра для беспризорных собак и их чипирования, а также помощь пострадавшим от их нападения, сообщает «Осторожно, новости» .

В ходе дискуссии первый зампредседателя думского комитета по контролю Дмитрий Гусев предложил ввести должность уполномоченного по правам бездомных животных. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства и материнства Нина Останина также заявила, что масштабы нападений бездомных собак на людей снизились по сравнению с 2019 годом.

Однако некоторые парламентарии заявили, что у животных «нет прав».

«Прав животных у нас в государстве нет, законом они не обозначены. Это понятие чуждое нам», — заявил один из депутатов.

После этого другой участник обсуждения добавил, что животные — это «вещи, имущество».

Депутат Бийсултан Хамзаев также высказался за безвозвратный отлов бродячих собак и предложил ограничить продажу животных на маркетплейсах.