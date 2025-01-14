Володин отругал министерства из-за инвалидов и нехватки врачей с учителями

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «ряд министерств» в России «недорабатывают». По его словам, проблемы наблюдаются в нехватке сотрудников в образовании, здравоохранении и при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации (ТСР), сообщает РБК со ссылкой на трансляцию пленарного заседания.

«Хочется сказать, мало приятного, ряд министерств недорабатывают, подходят к исполнению своих обязанностей недобросовестно. Есть проблемы в зоне их ответственности и полномочий», — заявил председатель нижней палаты российского парламента.

Володин надеется, что депутаты Госдумы смогут обсудить указанные вопросы в рамках сессии, чтобы «ситуация изменилась к лучшему».

Ранее спикер Думы заявил, что нижняя палата в приоритетном порядке рассмотрит проект о защите русского языка и ограничении использования иностранных слов. По словам Володина, русский язык является неотъемлемой частью духовного наследия государства и нуждается в сбережении и развитии.