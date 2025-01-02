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Володин: ГД в приоритетном порядке рассмотрит проект о защите русского языка

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил профильному комитету по культуре в приоритетном порядке подготовить к рассмотрению в I чтении законопроект о защите русского языка, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента страны.

«Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов проработаем и рассмотрим в приоритетном порядке», — заявил Володин.

Спикер Госдумы добавил, что русский язык необходимо беречь и развивать как неотъемлемую часть культуры и духовного наследия государства.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил разработать проект Основ государственной языковой политики страны. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и депутат Госдумы Елена Ямпольская должны представить данный проект до 1 июня 2025 года.

Согласно проекту закона, вывески, указатели и информационные таблички в общественных местах должны быть на государственном языке. Так, в случае принятия закона использование вывесок coffee, fresh, sale, shop, open и других будет запрещено.