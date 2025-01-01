Путин поручил разработать проект Основ языковой госполитики
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Глава государства Владимир Путин поручил разработать проект Основ государственной языковой политики страны, сообщается на сайте Кремля.
Этим вопросом будут заниматься Совет при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России совместно с кабмином. Ответственными назначены Е. Ямпольская и М. Мишустин.
Представить данный проект нужно до 1 июня этого года.
Российский лидер дал ряд поручений по итогам заседания Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, которое прошло 5 ноября 2024 года.