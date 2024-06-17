Володин: аспирантура России и Беларуси должна быть доступна для граждан обеих стран

Председатель Государственной Думы, председатель парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин заявил, что набор в аспирантуру должен быть доступен как для граждан РФ, так и для граждан Беларуси, сообщает пресс-служба Госдумы России .

Володин в ходе заседания 66-й сессии ПС в Минске отметил, что сейчас особую важность занимает целевой набор, который будет позволять укомплектоваться кадрами как предприятиям одной, так и другой страны.

Председатель Госдумы также считает, что в вопросах развития технологий необходимо опираться на преимущества РФ. Он сделал акцент на достижениях в сфере газа, нефти, освоения угольных резервов и расщепления атома, добавив, что у Европы таких преимуществ нет.

Володин напомнил, что США попытались вовлечь другие страны в свою «зеленую» повестку, из-за чего сейчас экономика Европы практически разрушена.

Ранее Володин рассказал о развитии экономики России, несмотря на санкции США и Европы. Он отметил, что по итогам прошлого года ВВП России вырос на 3,6%, а в I квартале текущего года рост экономики составил 5,4%.