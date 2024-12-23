Володин анонсировал закон о запрете мошеннических благотворительных фондов

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Государственная дума России рассмотрит новый законопроект. Он обезопасит жителей РФ от аферистов, которые действуют в сети, притворяясь благотворительными организациями, сообщает в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин.

Депутаты рассмотрят законопроект в январе 2025 года. Он коснется регулирования интернета.

Также Володин под публикацией создал опрос. В нем он задал вопрос подписчикам, поддерживают ли они такой законопроект. 97% пользователей выбрали «Да».

Ранее в Госдуме предложили запретить продажу пиротехники. Это произошло на фоне того, что в последнее время активизировались украинские мошенники.