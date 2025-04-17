Волочкову убрали из списка коммунальных должников

Соответствующий судебный приказ был оформлен 14 апреля. Точная сумма долга не раскрывается, однако известно, что это уже не первый подобный случай — в прошлом году с артистки взыскали свыше 60 тысяч рублей по аналогичному иску от ТСЖ.

Товарищество собственников жилья повторно добилось взыскания средств с известной балерины. В 2023 году суд частично удовлетворил требования истцов, сократив первоначально заявленную сумму в 79 тысяч рублей за период с 2020 по 2022 год.

Новое судебное решение подтверждает, что проблемы с оплатой коммунальных услуг у Волочковой сохраняются, как и долги перед кредиторами.