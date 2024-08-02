Анастасия Волочкова спешно продает десятки квартир из-за долгов бывшего

Балерина Анастасия Волочкова оказалась в непростой финансовой ситуации и вынуждена срочно распродавать свое имущество. Причиной этого стали многомиллионные долги, которые накопились у артистки из-за бывшего мужа Игоря Вдовина, пишет RuNews24.ru .

Как рассказала сама Волочкова, несколько лет назад она одолжила супругу 3,5 миллиона долларов под 30% годовых на его бизнес-проекты. Однако Вдовин так и не вернул эти средства, хотя и подарил балерине в качестве компенсации 22 квартиры в Астраханской области.

В итоге, чтобы хоть как-то вернуть часть потерянных денег, Волочкова была вынуждена продать эту недвижимость. Однако выручка от сделки составила всего 87 миллионов рублей, в то время как общая сумма долга бывшего мужа достигала 350 миллионов.

По словам балерины, она неоднократно подавала на Вдовина в суд, но тот каждый раз умолял ее отозвать иск, обещая рассчитаться. В итоге Волочкова лишилась не только крупной суммы, но и части своей недвижимости, в которую входили квартиры в Москве, Санкт-Петербурге и загородный особняк.