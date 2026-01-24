сегодня в 11:34

Волочковой грозит суд из-за долгов по коммуналке за квартиру в центре Москвы

Балерине, заслуженной артистке России Анастасии Волочковой может грозить суд из-за долгов за ЖКУ за роскошную квартиру стоимостью около 150 млн рублей в центре столицы, сообщает SHOT .

Артистка с августа 2025 года не платит по счетам за четырехкомнатную квартиру. Долг за коммуналку составляет уже 121 тыс. рублей.

Площадь жилья составляет 165 кв. м. Квартира находится в историческом доме 1882 года постройки. Жилье в Петровском переулке артистка приобрела в 2001 году.

На днях Волочкова отпраздновала 50-летний юбилей в подмосковном особняке.

