«Я была рождена стать балериной»: Анастасия Волочкова празднует 50-летие

Для многих имя Волочковой ассоциируется со скандалами и провокационными высказываниями, однако артистка остается человеком большого таланта, а ее вклад в искусство балета невозможно отрицать.

В свой юбилей Волочкова опубликовала трогательный пост в соцсетях и показала снимок, сделанный сразу после ее рождения. Также балерина напомнила о своем юбилейном концерте и поблагодарила поклонников за поздравления.

«Это было 50 лет назад. <…> Я была рождена, чтобы стать балериной. А сегодня отмечаю день рождения и танцую юбилейный концерт в Театре на Цветном. И красная дорожка в 20:30. Спасибо всем, кому небезразлична моя судьба, всем, кто желает мне добра», — написала Волочкова.

Кроме того, Волочкова, готовясь к своему юбилею, наладила отношения почти со всеми, с кем у нее были разногласия. Исключением стали лишь мать и дочь балерины, с которыми ей не удалось помириться. Они не приедут на празднование 50-летия артистки.

Ранее Волочкова заявила, что пострадала от действий квартирных мошенников по той же схеме, как это произошло с народной артисткой России Ларисой Долиной.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.