Шокирующее признание: Волочкову развели по «схеме Долиной»

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что пострадала от действий квартирных мошенников по той же схеме, как это произошло с народной артисткой России Ларисой Долиной, сообщает сайт MK.Ru .

«С мошенниками у меня была своя история. Мои родители потеряли квартиру, когда мне было 17 лет, и мы остались на улице, это было в Санкт-Петербурге. Причем нас обманула именно папина знакомая — маклер», — сказала Волочкова.

По ее словам, родители попытались поменять двухкомнатную квартиру в Выборгском районе и гараж и на однокомнатную в центре, но маклер заявила, что на нее якобы напали бандиты и отказалась передавать ключи. По поводу Долиной Волочкова сказала, что не была в курсе ситуации, но сочувствует своей знакомой.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что певица Лариса Долина после решения Верховного суда может оставаться в квартире в Хамовниках до решения вопроса о выселении.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.