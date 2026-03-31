Волочкова ответила наркологу Шурову на слова о «скорой смерти»

Балерина Анастасия Волочкова прокомментировала заявление нарколога-психиатра Василия Шурова о том, что она может не дожить до 60 лет из-за алкоголя, и обвинила его в попытке заработать на ее имени, сообщает «Абзац» .

Ранее Шуров заявил, что артистка якобы рискует не дожить до 60-летия из-за пристрастия к алкоголю. В ответ Волочкова подчеркнула, что ведет здоровый образ жизни и не понимает, на чем основаны подобные выводы.

«Я сейчас сижу на веранде дома и хочу задать встречный вопрос Шурову: а он хоть раз был у меня дома? Он же со мной не сидел за столом, не ел мои салатные листья, не пил со мной. Он ни разу на шпагат не сел, понимаете? Я его лично не знаю! Если это психиатр, то, мне кажется, у него с психикой не все в порядке. Почему он вдруг про меня начал давать какие-то комментарии? Потому что Волочкова — это топ, рейтинги. Без упоминания моего имени и причастности к нему эти люди — никто. И я уже даже записала песню „Кто эти люди?“, посвященную моей крылатой фразе. Это психически нездоровые люди. Не прощают в этой жизни успеха, красоты, свободы, независимости, белых роз моих любимых, радости, любви!» — сказала балерина.

Артистка добавила, что переживает сложный период и восстанавливается после операции по замене компонентов тазобедренного сустава в Германии. По ее словам, вместо поддержки она сталкивается с критикой.

«Шуров говорит о том, какой я образ жизни веду! Он откуда знает? Какой хочу — такой и веду. Это моя жизнь! Я не понимаю, почему люди лезут в мою жизнь. Осуждать человека ни за что! Это мне напоминает Ксению Собчак, которая приходила ко мне домой и сама себя опозорила тем, что лазила по тумбочкам в моем доме», — заявила Волочкова.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.