Выпустить 11-классницу из школы обойдется россиянам в 380 тыс рублей

Выпустить одиннадцатиклассницу из школы обойдется россиянам почти в 380 тысяч рублей. При этом на выпускной в вузах соотечественники тратят всего около 50 тысяч, сообщает Mash .

Стоимость организации школьного выпускного вечера варьируется от 20 до 30 тыс. рублей на человека. При этом вариант с праздником на теплоходе обойдется уже в 50 тыс. рублей.

Желание родителей сделать выпускной незабываемым превратилось в своего рода культ. Все элементы образа должны быть новыми и роскошными, купленными в дорогих магазинах. Иначе ребенок может расстроиться, а родителям будет стыдно. В итоге на полный образ выпускницы может уйти от 100 до 200 тыс. рублей.

Бюджетный выпускной обходится в 100–120 тыс. рублей. Однако многие стремятся устроить пышное торжество: арендуют Maybach с водителем, покупают брендовую одежду, приглашают именитых event-менеджеров и звезд в качестве ведущих. Такой праздник оставляет яркие впечатления, хотя родителям он обходится в 300–380 тыс. рублей.

При этом выпускной из вуза по тратам не сравнится со школьным, даже учитывая множество обязательных расходов. Так, несколько раз напечатать и прошить диплом обойдется до 15 тыс. рублей, накрыть стол комиссии — до 10 тыс. рублей с человека, подготовиться к защите — еще столько же. Помимо этого, добавится аренда зала и цветы. Всего праздник обойдется в около 50 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.