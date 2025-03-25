Волк рассказала о судьбе пропавшей с драгоценностями 15-летней девочки в Москве

Столичная полиция успешно нашла ранее пропавшую несовершеннолетнюю москвичку, которая ушла из дома без телефона, но с ноутбуком и драгоценностями. Девушка-подросток была найдена в безопасности в жилом помещении на Профсоюзной улице сотрудниками управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам, об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Поисковая операция началась после того, как мать пропавшей обратилась в правоохранительные органы 24 марта. По словам заявительницы, ее 15-летняя дочь покинула место жительства, оставив мобильное устройство, но прихватив ценные вещи — ноутбук и драгоценности.

После получения информации о пропаже несовершеннолетней правоохранители немедленно приступили к розыску. В поисковых мероприятиях также участвовали добровольцы, помогавшие прорабатывать возможные пути перемещения девочки. Благодаря слаженным действиям подразделений УВД по ТиНАО Главного управления МВД России по городу Москве, девушка-подросток была найдена. Специалисты подтвердили отсутствие угрозы для жизни и здоровья несовершеннолетней.

В настоящее время все обстоятельства случившегося устанавливаются. Какое-либо решение будет принято в рамках закона по итогам проверки.